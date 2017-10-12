Весельницкая: Браудер применял типичную схему обхода запрета на покупку акций "Газпрома"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера до 2002 года использовал типичную для России схему обхода ограничений для иностранцев на покупку акций "Газпрома", заключавшуюся в создании цепочки дочерних компаний. Об этом в четверг на допросе в Тверском суде Москвы сообщила юрист Наталия Весельницкая, являющаяся свидетелем по уголовному делу в отношении Браудера.

"В целях обхода ограничений на покупку акций "Газпрома" в России Браудером была создана сеть компаний, которые, поглощая друг друга, обходили этот запрет. По сути дела, это были кипрские компании, а цепочка российских дочерних компаний нужна была, чтобы ввести в заблуждение российские контролирующие органы. Эта схема действовала до 2002 года", - сказала она.

Весельницкая рассказала в суде, что инициировала личное расследование деятельности Браудера и его компаний. По ее словам, она располагает информацией об уклонении компаниями Браудера от налогов и занижении дивидендов, выплачиваемых в бюджет РФ.

Свидетель уточнила, что компании владели в начале 2000-х годов более 200 млн акций "Газпрома", подробно изложив схему покупки и фиктивной перепродажи акций с последующим банкротством компаний. "В 2006 году встал вопрос о выводе этих акций за пределы РФ, это было сделано путем погашения фиктивных долгов и перекладывания из одного кармана в другой. Эти операции, организованные и возглавляемые Браудером в 2006 году, прошли успешно", - сообщила суду Весельницкая.

В своем расследовании она пришла к выводу, что организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов, помимо незаконного вывода акций в иностранную юрисдикцию. "С этого оборота акций были уплачены налоги, но при этом организаторами схемы незаконно использовалась скидка по налогам в размере 5%", - уточнила юрист.