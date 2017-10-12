Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Весельницкая: Браудер применял типичную схему обхода запрета на покупку акций "Газпрома"

Происшествия
12 октября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам юриста, основатель фонда Hermitage Capital создал сеть компаний, которые, поглощая друг друга, обходили ограничения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера до 2002 года использовал типичную для России схему обхода ограничений для иностранцев на покупку акций "Газпрома", заключавшуюся в создании цепочки дочерних компаний. Об этом в четверг на допросе в Тверском суде Москвы сообщила юрист Наталия Весельницкая, являющаяся свидетелем по уголовному делу в отношении Браудера.

"В целях обхода ограничений на покупку акций "Газпрома" в России Браудером была создана сеть компаний, которые, поглощая друг друга, обходили этот запрет. По сути дела, это были кипрские компании, а цепочка российских дочерних компаний нужна была, чтобы ввести в заблуждение российские контролирующие органы. Эта схема действовала до 2002 года", - сказала она.

Весельницкая рассказала в суде, что инициировала личное расследование деятельности Браудера и его компаний. По ее словам, она располагает информацией об уклонении компаниями Браудера от налогов и занижении дивидендов, выплачиваемых в бюджет РФ.

Свидетель уточнила, что компании владели в начале 2000-х годов более 200 млн акций "Газпрома", подробно изложив схему покупки и фиктивной перепродажи акций с последующим банкротством компаний. "В 2006 году встал вопрос о выводе этих акций за пределы РФ, это было сделано путем погашения фиктивных долгов и перекладывания из одного кармана в другой. Эти операции, организованные и возглавляемые Браудером в 2006 году, прошли успешно", - сообщила суду Весельницкая.

В своем расследовании она пришла к выводу, что организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов, помимо незаконного вывода акций в иностранную юрисдикцию. "С этого оборота акций были уплачены налоги, но при этом организаторами схемы незаконно использовалась скидка по налогам в размере 5%", - уточнила юрист.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама