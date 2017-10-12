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Юрист Весельницкая провела собственное расследование деятельности Браудера в России

Происшествия
12 октября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В 2013 году суд заочно признал основателя фонда Hermitage Capital виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Юрист Наталия Весельницкая провела собственное расследование деятельности основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера с 1996 года и пришла к выводу об уклонении им от уплаты налогов в особо крупном размере и занижении дивидендов, выплачиваемых в бюджет России.

"После столкновения с Браудером я инициировала личное расследование деятельности Браудера и его компаний. Я располагаю информацией об уклонении компаниями Браудера от уплаты налогов и занижении дивидендов, выплачиваемых в бюджет РФ", - рассказала она в Тверском суде Москвы.

В четверг в суде проходит допрос Весельницкой, заподозренной американскими СМИ в связях с администрацией Дональда Трампа, по делу о неуплате налогов Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым. Слушания дела проходят без подсудимых, так как они находятся за границей.

Юрист утверждает, что проводила расследование с участием международной группы адвокатов, используя документы из России, США, Великобритании и других стран. "Я составила собственную хронологию деятельности Браудера в России с 1996 года", - сказала Весельницкая.

Она сообщила суду, что знакома с Браудером, так как представляла интересы бизнесмена Дениса Кацыва, против которого Браудер инициировал гражданские дела в американских и швейцарских судах. Ранее российские СМИ утверждали, что кипрская компания Кацыва была получателем денег, похищенных в рамках дела Магнитского. Дела, инициированные Браудером, касались конфискации этих якобы похищенных средств.

Весельницкая и Трампы

Западные СМИ опубликовали ранее информацию о якобы связи Весельницкой с администрацией президента США Дональда Трампа. Как отмечал Трамп-младший, 9 июня 2016 года он встретился в Нью-Йорке с Весельницкой в присутствии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Сын главы государства заявил, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии США и главным соперником его отца. Политические оппоненты нынешнего хозяина Белого дома настаивают на том, что данная встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая опровергла версию о том, что работала на российские власти. Она сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Дело Браудера

Браудеру предъявлено обвинение в уходе от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента. Это дело было выделено из общего производства, по которому Браудер был осужден заочно вместе с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО.

Окончательная сумма ущерба, предъявленная Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей.

Следствие направило в суд материалы по итогам расследования дела о незаконной покупке акций "Газпрома" в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний. Следствие считает, что Браудер, скупив акции, пытался оказать влияние на газового монополиста России. Он незаконно получил пакет акций "Газпрома" и направлял в компанию требования об изменении устава общества, ревизионной комиссии, правления и состава директоров. Браудер также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а кандидатуру Черкасова - в состав ревизионной комиссии.

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