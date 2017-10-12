МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на территории завода "Серп и Молот" в Москве увеличилась в 10 раз и составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

"Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что по адресу: Золоторожский Вал, д. 11, горит выселенное трехэтажное здание.

По данным источника в экстренных службах, первоначально площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Согласно данным из открытых источников, здание находится на территории промзоны "Серп и Молот" .