Пожар в ТЦ "Перспектива" в Подмосковье локализован

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в торговом центре (ТЦ) "Перспектива" в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 2:20 мск пожар локализован на площади 3000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.