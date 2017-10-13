Пожар в ТЦ "Перспектива" в Подмосковье локализован

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в торговом центре (ТЦ) "Перспектива" в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"В 2:20 мск пожар локализован на площади 3000 кв. м", - сказал собеседник агентства.
Территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена.
По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.