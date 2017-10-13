Число жертв наводнения во Вьетнаме выросло до 54

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 54 человека погибли в результате наводнения, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного непрекращающимися с конца прошлой недели ливнями в ряде провинций на севере и в центре Вьетнама.

Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 22 пропавших без вести. По сведениям агентства, стихия затронула семь провинций страны. Порядка 34 тыс. домов повреждены, подтоплены или разрушены, паводком уничтожены 22 тыс. га рисовых полей.