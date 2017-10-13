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"Транснефть" создала комиссию по расследованию ЧП на объекте компании в Кировской области

Происшествия
13 октября, 15:35 UTC+3

По словам представителя компании, обрушение лесов произошло после окончания работ по покраске резервуара

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Транснефть" создала комиссию по расследованию обстоятельств обрушения лесов на объекте компании в Кировской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В результате обрушения монтируемых лесов четыре человека получили травмы тяжелой степени. Смертельных случаев нет. Всего на объекте работали 32 человека. Создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего", - сказал он.

Демин отметил, что работы (строительство резервуара - прим. ред.) вела подрядная организация "Спецстрой-сервис". Обрушение произошло после окончания работ по покраске резервуара, при разборке лесов, добавил он.

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