"Транснефть" создала комиссию по расследованию ЧП на объекте компании в Кировской области

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Транснефть" создала комиссию по расследованию обстоятельств обрушения лесов на объекте компании в Кировской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"В результате обрушения монтируемых лесов четыре человека получили травмы тяжелой степени. Смертельных случаев нет. Всего на объекте работали 32 человека. Создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего", - сказал он.
Демин отметил, что работы (строительство резервуара - прим. ред.) вела подрядная организация "Спецстрой-сервис". Обрушение произошло после окончания работ по покраске резервуара, при разборке лесов, добавил он.