Суд решит вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 19 января срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщили в суде.

Следствие также просит продлить срок домашнего ареста главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину также до 19 января 2018 года и оставить под стражей бывшего директора театра "Гоголь-центр", экс-продюсера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексея Малобродского еще на три месяца.

Суть обвинений

Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годы Минкультуры выделило более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Продюсер Воронова в настоящее время находится в международном розыске.

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева с 2011 года по 2014 год в рамках проекта "Платформа" разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли эти планы в Минкультуры для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

Кроме того, считает следствие, по поручению Серебренникова "Седьмая студия" заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями в рамках проекта "Платформа". В СК полагают, что под видом оплаты договоров средства от Минкультуры выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Всего, полагает следствие, таким образом было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.