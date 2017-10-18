В здании Совета ЕС в Брюсселе вновь проведена эвакуация

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Посетители и сотрудники нового здания Совета Евросоюза "Европа", в котором 19-20 октября должен пройти саммит ЕС, вновь эвакуированы в среду в связи с поломкой вентиляционной системы на кухне ресторана, что привело к отравлению сотрудников токсичным дымом.

Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в Брюсселе.

"Несмотря на проверки и меры предосторожности, произошел новый технический инцидент на одной из двух кухонь здания "Европа". Техническая проблема коснулась вентиляции кухонь в здании, распространив токсичный дым в кухне, в связи с чем несколько сотрудников почувствовали себя плохо", - отмечается в нем.

В документе говорится, что в качестве меры предосторожности было принято решение эвакуировать всех сотрудников из здания. "Инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета 19-20 октября", - подчеркивается в сообщении.

13 октября по той же причине более десяти человек были госпитализированы с отравлением токсичным дымом в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, была объявлена эвакуация.