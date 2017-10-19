ЕС выделяет €700 тыс. на восстановление Кубы после урагана "Ирма"

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ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Европейский союз выделяет €700 тыс. на оказание помощи Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма", обрушившегося на островное государство в начале сентября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Программы развития ООН (ПРООН), в бюджет которой будут перечислены средства.
"Около 8 тыс. наиболее пострадавших жителей района Ягуахай в центральной провинции Санкти-Спиритус получат помощь в восстановлении жилья", - отмечается в сообщении ПРООН.
Ранее Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделил на восстановление Кубы $2,5 млн. ПРООН выделила карибской стране $500 тыс. из собственных ресурсов. Кроме того, правительства многих стран, в том числе России, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Китая и Японии, отправили на остров гуманитарную помощь, в основном продукты питания, стройматериалы и медикаменты.
Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. 8-10 сентября он пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна.
"Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике. Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству и туристической инфраструктуре. По официальным данным, в результате урагана пострадали более 150 тыс. жилых строений.