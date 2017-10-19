СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море

БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Военные спасатели, временно дежурящие на пляжах острова Пхукет, где в среду утонул 51-летний турист из России, призвали отдыхающих воздержаться от купания в море, чтобы не рисковать собственной жизнью. Об этом в четверг сообщила газета Phuket News.

Пляжи популярного у туристов острова остались без постоянно дежуривших здесь профессиональных спасателей с начала октября. Организация "Клуб спасателей Пхукета", ранее отвечавшая за безопасность на воде, отказалась продлевать контракт с местными властями после предложения сократить расходы на содержание. В результате, профессиональных спасателей временно заменили сотрудники королевских ВМС, муниципальных служб и волонтеры.

"Мы призываем туристов не входить в море, поскольку у нас нет адекватного опыта и навыков спасения на воде", - рассказал изданию заступивший на дежурство лейтенант Парскон Сиричучот. По его словам, на пляже Карон, где накануне утонул россиянин, установлены красные флаги, запрещающие купание, поскольку на море наблюдается сильное волнение.

Как ранее сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Таиланде, 53-летний турист из России утонул во время купания вблизи острова Пхукет. Россиянина в бессознательном состоянии из воды достали работники пляжа, а также дежурившие здесь представители королевских ВМС. Мужчине оказали первую помощь, однако спасти его не удалось.

Этот случай стал не первым за последние дни на Пхукете. 15 октября здесь утонул еще один российский турист. В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.