Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море

Происшествия
19 октября, 11:24 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 19, октября. /ТАСС

Отмечается, что на пляже Карон, где утонул россиянин, установлены красные флаги, запрещающие купание, поскольку на море наблюдается сильное волнение

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Военные спасатели, временно дежурящие на пляжах острова Пхукет, где в среду утонул 51-летний турист из России, призвали отдыхающих воздержаться от купания в море, чтобы не рисковать собственной жизнью. Об этом в четверг сообщила газета Phuket News.

Пляжи популярного у туристов острова остались без постоянно дежуривших здесь профессиональных спасателей с начала октября. Организация "Клуб спасателей Пхукета", ранее отвечавшая за безопасность на воде, отказалась продлевать контракт с местными властями после предложения сократить расходы на содержание. В результате, профессиональных спасателей временно заменили сотрудники королевских ВМС, муниципальных служб и волонтеры.

"Мы призываем туристов не входить в море, поскольку у нас нет адекватного опыта и навыков спасения на воде", - рассказал изданию заступивший на дежурство лейтенант Парскон Сиричучот. По его словам, на пляже Карон, где накануне утонул россиянин, установлены красные флаги, запрещающие купание, поскольку на море наблюдается сильное волнение.

Как ранее сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Таиланде, 53-летний турист из России утонул во время купания вблизи острова Пхукет. Россиянина в бессознательном состоянии из воды достали работники пляжа, а также дежурившие здесь представители королевских ВМС. Мужчине оказали первую помощь, однако спасти его не удалось.

Этот случай стал не первым за последние дни на Пхукете. 15 октября здесь утонул еще один российский турист. В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
5
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама