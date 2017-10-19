После массовой гибели норок от голода на ферме в Карелии возбуждено уголовное дело

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководителями АО "Пряжинское" после гибели из-за голода более тысячи норок и 15 телят на фермах в Пряжинском районе Карелии, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики. Ранее было возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животными".

"Установлено, что должностные лица из числа руководителей предприятия района, чья деятельность связана с производством сырого коровьего молока и разведением пушных животных, использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимущества для себя и третьих лиц. Указанные действия повлекли причинение ущерба предприятию на сумму более 34 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия руководства АО "Пряжинское" также привели к неспособности платить кредиторам, выплачивать заработную плату работникам, прекращению сельскохозяйственных работ и закупок в необходимом объеме корма для животных. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Его ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры республики, отметили в ведомстве.

Ранее министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир Лабинов сказал журналистам, что на единственной звероферме в республики АО "Пряжинское" в поселке Пряжа с 1 октября погибли около 2,5 тыс. норок и лис. Ветеринары должны установить причину их гибели. Профилактика вирусных заболеваний на ферме не проводилась с весны, фирме направлялись предписания о необходимости ее проведения, выставлялись штрафы.

Кроме того, осенью из-за недостатка корма на находящейся рядом молочной ферме АО "Пряжинское" погибали коровы. Работники предприятия и зоозащитники объявили сбор средств для умирающих животных. После вмешательства карельских властей стадо купило племенное хозяйство "Ильинское", которое находится в региональной собственности.

Комментарий владельца АО "Пряжинское" (с 2015 года им является бизнесмен Айво Халлист) ТАСС пока получить не удалось. Основанная в советское время в Пряже звероферма на сегодняшний день является единственной в Карелии, где выращивают пушного зверя.