МВД РФ проверяет свои подразделения по делу врио главы НПО "Специальная техника и связь"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главное управление собственной безопасности МВД России продолжает проверку подразделений МВД, ответственных за заключение госконтрактов по делу врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МВД РФ.

"ГУ СБ МВД России в настоящее время проводит мероприятия по закреплению доказательственной базы и продолжает проверку деятельности подразделений министерства, ответственных за заключение государственных контрактов на поставку оборудования и предоставление телекоммуникационных услуг для нужд ведомства", - сказал сотрудник пресс-службы

Ранее МВД РФ в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия" получило доказательства противоправной деятельности Нечаева. "В ходе проведенных мероприятий А. Нечаев был задержан по месту жительства", - сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что суд до 17 декабря санкционировал арест Нечаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Нечаев был задержан 17 октября.

Центр научно-технического обеспечения Интегрированной системы обработки данных (ИСОД) МВД России является структурным подразделением Научно-исследовательского института специальной техники федерального казенного учреждения "Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД РФ.

ИСОД МВД России - это совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно- технических средств, систем связи и передачи данных. Цель создания ИСОД - повышение уровня информационно- аналитического обеспечения МВД России.