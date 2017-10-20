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Источник: причиной аварии на газопроводе в Луховицах стала образовавшаяся в нем трещина

Происшествия
20 октября, 9:53 UTC+3 МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, разрыв магистрального газопровода не привел к отключению потребителей от газоснабжения

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На месте пожара в Луховицком районе

На месте пожара в Луховицком районе

© Администрация городского округа Луховицы Московской области

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Возгорание на газопроводе в Луховицах произошло из-за трещины в трубе, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной прорыва магистрального газопровода в Луховицах стала трещина", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что при разрыве магистрального газопровода в поле между Красной поймой и Двуглиново г. о. Луховицы пострадавших нет, ущерба для какого-либо имущества нет. Отключения потребителей от газоснабжения не произошло.

В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Разрыв магистрального газопровода произошел в пятницу в 05:58 мск в поле между Красной поймой и Двуглиново в Луховицком городском округе.

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