Источник: причиной аварии на газопроводе в Луховицах стала образовавшаяся в нем трещина

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Возгорание на газопроводе в Луховицах произошло из-за трещины в трубе, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, причиной прорыва магистрального газопровода в Луховицах стала трещина", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что при разрыве магистрального газопровода в поле между Красной поймой и Двуглиново г. о. Луховицы пострадавших нет, ущерба для какого-либо имущества нет. Отключения потребителей от газоснабжения не произошло.
В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.
Разрыв магистрального газопровода произошел в пятницу в 05:58 мск в поле между Красной поймой и Двуглиново в Луховицком городском округе.