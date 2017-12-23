Судно с техникой из РФ изучит новую неровность дна в зоне поиска аргентинской подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. Аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находятся российские специалисты и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Пантера плюс", изучит неровность дна, зафиксированную в зоне поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

Неровность дна, которая может быть неким объектом или особенностью рельефа, зафиксировал эсминец ВМС Аргентины Sarandi. "Он [сигнал] будет изучен судном ВМС Аргентины Islas Malvinas, на борту которого находится российский ТНПА "Пантера плюс", в то время как американское океанографическое судно Atlantis продолжит исследовать зону поиска", - говорится в сообщении.

По данным ВМС Аргентины, как планируется, в понедельник участие в поисках возобновит российское океанографическое судно "Янтарь". "Оно вышло сегодня утром из Монтевидео (Уругвай) и направляется в зону операции", - отмечается в сообщении.

"Янтарь" прибыл к месту поисков 5 декабря. 14 декабря судно зашло в порт аргентинской столицы для пополнения запасов. С этой же целью "Янтарь" отправился в пятницу в уругвайскую столицу. По данным Минобороны РФ, за время участия в операции "Янтарь" обследовал несколько точек рельефа штатным поисковым оборудованием.

Islas Malvinas также прерывало участие в поисковой операции для прохождения профилактического осмотра. На этой неделе российские специалисты вернулись в зону операции. По данным Минобороны РФ, до перерыва было осуществлено 12 погружений аппарата "Пантера плюс" на глубины от 135 до 1050 метров, в результате которых были обнаружены два затонувших рыболовных траулера, скопления донных отложений и два бетонных блока.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.