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Никите Белых в суд вызвали скорую помощь

Происшествия
27 декабря, 22:13 дата обновления: 27 декабря, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Адвокат экс-губернатора Кировской области сообщил, что медики диагностировали Белых предынсультное состояние

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где идут слушания уголовного дела, вызвали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

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"Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера", - сказал адвокат, добавив, что о состоянии здоровья экс-губернатора станет известно только в четверг, так как суд закрыли.

В пресс-службе Пресненского суда рассказали, что Белых действительно стало плохо во время процесса, и в данный момент он находится в конвойном помещении, где ему оказывают помощь.

Грохотов сообщил ТАСС, что после оказания помощи экс-губернатору медики диагностировали Белых предынсультное состояние. "Только что мне стало известно от супруги моего подзащитного, что врачи, прибывшие по вызову в Пресненский суд, оценили состояние Белых как предынсультное. У него очень высокое давление - 220, с сахаром проблемы - он очень низкий, так как Никита Юрьевич целый день ничего не ел", - рассказал Грохотов.

По его словам, медики оказали Белых необходимую помощь и "не так давно увезли в СИЗО Лефортово". "Следующее заседание должно состояться в Пресненском суде завтра в 14:00", - уточнил защитник.

Дело Белых

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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