За что судят Никиту Белых

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате в Москве. У губернатора Кировской области оказалась при себе крупная сумма наличных — €200 тыс. Купюры были пропитаны специальным раствором.

По версии следствия, эти деньги — часть взятки в €400 тыс., которую Белых получил в 2014–2016 годах от главы АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрия Судгаймера.

Инвестиционные программы этих двух компаний были включены в перечень приоритетных инвестпроектов Кировской области. Предприятия получили лесные участки в аренду на льготных условиях. Как считают следователи, Белых знал, что компании не полностью выполняют условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды со стороны правительства Кировской области. Губернатор получил деньги за то, чтобы закрыть глаза на эти нарушения.

В отношении Никиты Белых было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Позже в материалах дела появился второй эпизод. По версии следствия, еще одну взятку в размере €200 тыс. Белых получил в 2011-2012 годах через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, который тогда возглавлял те же самые компании. После этого были согласованы их заявки на включение в число приоритетных инвестпроектов Кировской области.