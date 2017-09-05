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За что судят Никиту Белых

Происшествия
5 сентября, 14:54 UTC+3

Бывшему главе Кировской области грозит ответственность за два эпизода получения взятки

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Никита Белых

Никита Белых

© Станислав Красильников/ТАСС

Пресненский суд Москвы 5 сентября начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего кировского губернатора Никиты Белых. На заседании он не признал свою вину. ТАСС рассказывает, в чем обвиняют экс-главу региона и как шло следствие.

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В чем обвиняют бывшего губернатора

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате в Москве. У губернатора Кировской области оказалась при себе крупная сумма наличных — €200 тыс. Купюры были пропитаны специальным раствором.

По версии следствия, эти деньги — часть взятки в €400 тыс., которую Белых получил в 2014–2016 годах от главы АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрия Судгаймера.

Инвестиционные программы этих двух компаний были включены в перечень приоритетных инвестпроектов Кировской области. Предприятия получили лесные участки в аренду на льготных условиях. Как считают следователи, Белых знал, что компании не полностью выполняют условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды со стороны правительства Кировской области. Губернатор получил деньги за то, чтобы закрыть глаза на эти нарушения.

В отношении Никиты Белых было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Позже в материалах дела появился второй эпизод. По версии следствия, еще одну взятку в размере €200 тыс. Белых получил в 2011-2012 годах через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, который тогда возглавлял те же самые компании. После этого были согласованы их заявки на включение в число приоритетных инвестпроектов Кировской области.

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Какова версия самого Никиты Белых

После задержания кировский губернатор не отрицал получения денег, но утверждал, что они предназначались для нужд города. Он заявил, что "никогда не вел никакой преступной деятельности" и не собирается ее вести. "Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я успешный чиновник, и я хочу аргументированно доказать, что никогда не брал взяток и не беру", — говорил Никита Белых в суде. Кроме того, кировский губернатор заявлял, что его "подставили".

В то же время глава Кирова Владимир Быков сообщал, что не знает, на какие потребности города мог брать деньги губернатор. По словам Быкова, Белых "обращался ко многим бизнесменам, для того чтобы оказали помощь".

Кроме того, сообщалось, что на полученные €400 тыс. глава Кировской области собирался построить часовню.

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Как шло следствие

25 июня 2016 года суд арестовал Никиту Белых. Следствие посчитало, что губернатор может уничтожить доказательства, скрыться и склонить подчиненных к даче ложных показаний. Глава региона заверял, что заинтересован в сотрудничестве со следствием. "Я готов <...> обосновать каждое свое слово, объяснить каждый поступок", — сказал он.

28 июля президент Владимир Путин отправил Никиту Белых в отставку с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия".

По решению Басманного суда Москвы был наложен обеспечительный арест на двухкомнатную квартиру Белых в Перми площадью 44 кв. метра, а также долю в другой пермской квартире, полученной в 1973 году его родителями. Суд арестовал также 400 тысяч рублей, находящихся на банковских счетах экс-губернатора.

Находясь под стражей, Белых объявлял голодовку, жалуясь на то, что к нему не пускают близких. По состоянию здоровья он был переведен из СИЗО "Лефортово" в тюремную больницу "Матросской тишины". По словам адвоката, бывший губернатор поправился на 20 кг из-за нарушений эндокринной системы, он страдает повышенным артериальным давлением, а также имеет заболевание опорно-двигательного аппарата.

В изоляторе Никита Белых заявил о намерении жениться на Екатерине Реферт, жительнице Московской области, выпускнице филологического факультета Московского государственного университета. Представитель Пресненского суда сообщила, что суд не давал разрешения бывшему губернатору вступать в брак, потому что гражданка Реферт с таким заявлением в письменном виде не обращалась.

29 марта 2017 года в Следственном комитете сообщили об окончании следственных действий. Позже суд ограничил экс-губернатору срок на ознакомление с материалами дела, которые составили 45 томов. 3 августа дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

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Уголовное дело в отношении Никиты Белых. Досье

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