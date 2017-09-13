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Белых в суде: не только взяток не брал, но и перечислял деньги на благотворительность

Происшествия
13 сентября, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Защита уточнила, что Белых основал два благотворительных фонда - Вятский фонд сотрудничества и развития и Фонд поддержки губернатора Кировской области

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировский области Никита Белых на допросе в Пресненском суде рассказал, что занимался благотворительностью и отверг обвинения в получении взяток, передает корреспондет ТАСС из суда.

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Белых рассказал в суде, что у него не было иллюзий по поводу состояния финансов в регионе. "Именно поэтому все, о чем я говорю сейчас, было сформулировано еще в 2009 году. Встает вопрос, а где же логика в моих действиях, по версии обвинения, если я брал взятки и тратил на благотворительность такую же сумму? В чем корыстный умысел?" - сказал он.

Белых также рассказал, что ездил только на своих машинах, отказавшись от находящегося на балансе внедорожника Lexus. "Когда я пришел на должность губернатора, я решил отказаться от нового дорого автомобиля Lexus, который стоял на балансе области, этот автомобиль продали с торгов", - заметил он.

"Было много форм благотворительности, которые не отражены в документах", - отметил экс-губернатор.

"Когда речь идет о прозрачности, открытости, многие вещи становится делать сложнее в условиях ограниченности бюджета. Поэтому мной были приняты решения, в частности о том, что ни один памятник, ни одна малая архитектурная форма в Кирове и области не будут построены за бюджетные средства. Мною были приняты решения о том, что ни одна профессиональна спортивная команда, как бы ни была она популярна, не будет финансироваться за счет бюджета", - пояснил Белых.

Адвокат Андрей Грохотов уточнил, что Белых основал и финансировал два благотворительных фонда - Вятский фонд сотрудничества и развития и Фонд поддержки губернатора Кировской области.

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