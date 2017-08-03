Никита Белых обратился к врачам СИЗО из-за ухудшения здоровья

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, обратился к медикам СИЗО "Матросская тишина" из-за ухудшения здоровья. Об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Андрей Грохотов.

"Белых обратился к врачам больницы при СИЗО "Матросская тишина" в связи с обострением у него хронических заболеваний. У моего подзащитного наблюдается очередное ухудшение состояния здоровья", - рассказал защитник.

Он пояснил, что это связано с жарой, наблюдавшейся в Москве.

"Мы попросили об адекватной медицинской помощи и обследовании", - добавил Грохотов.

В начале марта адвокат сообщил ТАСС, что его подзащитный нуждается в профессиональной медицинской помощи, которая впоследствии была предоставлена Белых в больнице "Матросской тишины".

Следственный комитет 27 июля объявил о завершении расследования дела против Белых, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Бывший губернатор обвиняется в получении двух взяток на общую сумму €600 тыс.