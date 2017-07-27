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СК завершил расследование дела в отношении экс-губернатора Кировской области Белых

Происшествия
27 июля, 9:18 UTC+3

Обвинительное заключение направлено в прокуратуру

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Материал из 1 страницы
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток в размере €600 тыс. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - сказала она.

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