Уголовные дела в отношении глав российских регионов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре города. Оглашение приговора будет продолжено 20 октября.

Всего с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 27 глав российских регионов (с учетом дела Юрченко), включая 16 действующих руководителей субъектов РФ. При этом до 2006 года к губернаторам, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.

Виновными были признаны семь руководителей регионов. Из них трое получили условное наказание, двое были амнистированы. Еще два губернатора приговорены к лишению свободы. В настоящее время под следствием или судом находятся восемь бывших глав субъектов РФ, задержанных в 2015-2017 годах.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию уголовных дел, возбужденных в отношении бывших и действующих российских губернаторов с 2015 года.

15 мая 2014 года Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении экс-губернатора области Юрченко. 17 марта 2014 года указом президента РФ Владимира Путина Юрченко был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства. Однако 19 мая обвинения были сняты.

7 августа 2014 грода в отношении Юрченко возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" по факту отмены в 2010 году аукциона по продаже земельного участка и объекта строительства на нем, в результате чего Новосибирская область недополучила около 22 млн руб. 3 сентября 2014 года возбуждено еще одно уголовное дело - по факту незаконного перевода земельного участка из одной категории в другую, но в 2017 году расследование по нему было прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие по первому делу продолжается.

21 мая 2014 года губернатору Брянской области Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года глава региона подписал распоряжение о незаконном выделении более 21,8 млн руб. из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной семье Денина (акциями владели его жена и племянница).

9 сентября 2014 года Путин отправил Денина в отставку в связи с утратой доверия. 7 ноября 2014 года Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора. 19 ноября 2015 года он был приговорен Советским районным судом Брянска к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, заключен под стражу в зале суда.

3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и несколько сотрудников областной администрации. На следующий день решением Басманного суда Москвы глава региона был арестован, 13 марта ему предъявлено обвинение. 25 марта 2015 года указом Путина Хорошавин был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". 22 апреля того же года в отношении него было возбуждено еще одно дело по факту получения взятки (оба дела объединены в одно производство).

В общей сложности фигуранты дела обвиняются по девяти эпизодам незаконного получения денежных средств (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду их легализации (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2009 году губернатор создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий и др. Общая сумма взяток превышает 522 млн руб. При этом Хорошавин легализовал свыше 77 млн руб. путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту. Экс-глава Сахалина свою вину не признает. Судебный процесс продолжается.

18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда чиновников Коми было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве. 20 сентября фигуранты дела были арестованы решением Басманного суда Москвы. 25 сентября в отношении них возбудили новое дело по обвинению в легализации денежных доходов, полученных в результате совершения преступления организованной группой. По данным следствия, Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и др. лица в 2006 году создали и возглавили преступное сообщество, участники которого незаконно завладели рядом предприятий Коми.

Помимо экс-главы республики, фигурантами дела являются еще 18 человек. Размер причиненного ущерба превышает 1 млрд руб. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. 31 августа 2016 года ему было предъявлено обвинение в получении взятки. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела.

24 сентября 2015 года в Петрозаводске по подозрению в получении взятки был задержан экс-глава Карелии, директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. Он возглавлял республику в 2010-2012 годах, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию, а в январе 2013 года возглавил "Кижи". В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2015 году Нелидов при посредничестве бывшего советника директора музея Ивана Романова получил от предпринимателя 5,5 млн руб. За это коммерсанту была предоставлена возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 25 сентября 2015 года Петрозаводский городской суд арестовал Нелидова.

24 июня 2016 года в московском ресторане был задержан с поличным губернатор Кировской области Никита Белых - в момент получения им пакета с €200 тыс. наличными. Управлением по расследованию особо важных дел CR было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня Белых предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. 28 июля 2016 года Путин отправил Белых в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

9 марта 2017 года в отношении экс-губернатора было возбуждено новое уголовное дело о получении взятки. Оба дела объединены в одно производство. По версии следствия, губернатор области лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона €600 тыс., пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Бывший губернатор свою вину не признает. Он не отрицает получение денежных средств, но утверждает, что они предназначались для нужд города. Судебный процесс продолжается.

6 октября 2016 года бывшему главе Коми (2002-2010) Владимиру Торлопову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходят экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и ряд чиновников республики. Торлопов признал свою вину, он находится под домашним арестом.

16 марта 2017 года СК возбудил уголовное дело по факту получения взятки в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича (возглавлял регион в 2010-2014 годах). По данным следствия, в 2012 году Юревич получил от министра здравоохранения области Виталия Тесленко 26 млн руб. Также экс-губернатору инкриминируется подстрекательство к клевете. 5 мая 2017 года он был объявлен в международный розыск, 24 мая вынесено решение о его заочном аресте. В конце мая 2017 года СК сообщил о новом уголовном деле в отношении Юревича по факту получения им взятки от предпринимателей Челябинской области на сумму не менее 3,4 млрд руб. По словам адвокатов, бывший губернатор находится на лечении за границей.

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. Главное управление по расследованию особо важных дел СК возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). 4 апреля 2017 года Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия . По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от строительных компаний 139 млн руб., а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.

За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на разведку и добычу песка. Экс-глава республики был доставлен в Москву и арестован. Свою вину он признал, 7 августа 2017 года был переведен из СИЗО под домашний арест.

13 апреля 2017 года СК задержал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова по подозрению в получении взятки. Он возглавлял республику в 2001-2017 годах, 6 апреля 2017 года указом главы государства был освобожден от должности. По данным следствия, Маркелов через главу местного телеканала "Регион 12" Наталью Кожанову получил от местного предпринимателя Николая Криваша более 235 млн руб. за оказание покровительства его бизнесу. 14 апреля Главное управление по расследованию особо важных дел СК предъявило Маркелову обвинение в незаконном получении денежных средств (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день Басманный суд Москвы заключил Маркелова под стражу. Свою вину он не признает.