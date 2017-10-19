Уголовное дело экс-главы Новосибирской области Василия Юрченко. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре города.

Василий Юрченко в 2005-2010 годах занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области, в 2010-2014 годах возглавлял регион. 17 марта 2014 года указом главы государства Владимира Путина был отрешен от должности руководителя Новосибирской области с формулировкой "в связи с утратой доверия" президента РФ.

Попытка возбуждения дела о халатности

15 мая 2014 года Следственный комитет по Новосибирской области возбудил в отношении бывшего губернатора уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Он подозревался в незаконном переводе участков земли, предназначенных для нужд обороны, в категорию сельскохозяйственных земель. Ущерб был оценен предварительно в 34 млн руб. Но уже через несколько дней, 19 мая, прокурор области отменил постановление о возбуждении дела за недостаточностью признаков преступления. Все обвинения с Юрченко были сняты.

Первое уголовное дело

Одновременно весной 2014 года экс-губернатор был привлечен в качестве свидетеля по делу о продаже по заниженной стоимости земельного участка площадью около 1,2 тыс. кв. м и объекта незавершенного строительства (здания диспансера) на ул. Чаплыгина в Новосибирске. В доме и рабочем кабинете экс-губернатора прошли обыски. Дело о мошенничестве с земельным участком было возбуждено еще в 2013 году. В момент совершения сделки Юрченко занимал должность первого заместителя губернатора Новосибирской области.

В июле 2014 года расследование было приостановлено в связи с "невозможностью установить виновное лицо", однако в августе того же года возобновлено по требованию прокуратуры. Статус Василия Юрченко был переквалифицирован со свидетеля на обвиняемого. 7 августа Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность"). По версии правоохранительных органов, в 2010 году Юрченко, будучи первым вице-губернатором области, дал указание отменить аукцион по продаже имущественного комплекса на ул. Чаплыгина. Земельный участок находился в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежали Новосибирской области.

Василий Юрченко распорядился продать ее без аукциона фирме ООО "Тактика" за 22,7 млн руб. при оценочной стоимости около 40,4 млн руб. Ущерб, нанесенный "Газтранскому" первоначально был оценен в 17,7 млн руб., но впоследствии снижен до чуть менее 14 млн руб. в связи с переоценкой стоимости участка. Кроме того, Новосибирская область, по данным следствия, недополучила в региональный бюджет налогов и дивидендов на сумму более 4,3 млн руб.

19 сентября 2014 года с бывшего губернатора была взята подписка о невыезде. Обвинение в превышении полномочий в окончательной редакции было предъявлено Василию Юрченко 27 августа 2015 года, и он приступил к ознакомлению с материалами дела (больше 100 томов). Свою вину экс-губернатор не признал.

Второе уголовное дело

Параллельно с расследованием незаконной продажи участка в Новосибирске следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении Василия Юрченко. Ему вновь вменили в вину эпизод, расследование которого было прекращено в мае 2014 года, о незаконном переводе земли, находящейся в федеральной собственности и предназначенной для нужд обороны и безопасности, в категорию сельскохозяйственных угодий.

3 сентября 2014 года Следственное управление СК РФ по Сибирскому федеральному округу возбудило дело по факту превышения Василием Юрченко полномочий на посту губернатора Новосибирской области. По версии следствия, 21 мая 2012 года он подписал распоряжение о переводе участка земли общей площадью 1,7 тыс. га в Ордынском районе области в категорию земель сельхозназначения. Данный участок арендовало оборонное предприятие - Новосибирский опытный завод измерительных приборов. Но бывший глава области передал его племзаводу "Ирмень". В результате ущерб, нанесенный арендатору, составил около 12 млн руб. Кроме того, по версии следствия, действия экс-губернатора привели к "нарушению интересов государства", т. к. право менять категории земель имеет только правительство РФ.

Землю, кадастровая стоимость которой составляла 29 млн руб., вернули в федеральную собственность. Следствие по делу Юрченко продолжалось почти два с половиной года. Сам он вину не признал, заявив, что был не осведомлен о статусе полигона. 10 февраля 2017 года уголовное дело в отношении него было прекращено "в связи с отсутствием состава преступления".

Арест имущества экс-губернатора

19 мая 2015 года Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество экс-губернатора - загородный жилой дом в пос. Кудряшовский стоимостью более 12,6 млн руб., земельный участок, баню и гараж в Новосибирске. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску ОАО "Газтранском", признанного потерпевшей стороной в уголовном деле о незаконной продаже участка в центре Новосибирска.

Решение об аресте недвижимости было принято после того, как следователи выяснили, что экс-губернатор пытался продать свою собственность.

Общая стоимость арестованного имущества оценена в 13,3 млн руб.

Судебный процесс

27 ноября 2015 года расследование уголовного дела по факту незаконной продажи участка в центре Новосибирска было завершено. Все материалы были направлены в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.

Предварительные слушания прошли 10 декабря 2015 года Защита попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений, а также исключить из него ряд доказательств. Однако иски были отклонены судьей.

18 декабря того же года началось рассмотрение дела по существу. В общей сложности было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей.

Юрченко свою вину не признал, заявив, что решение о продаже имущества в центре Новосибирска принимало руководство области без его участия. Он также сообщил, что не допустил проведение аукциона, т. к. считал его итоги заранее сфальсифицированными.

15 августа 2017 года обвинение попросило назначить экс-губернатору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также взыскать с него 14 млн руб. недополученного дохода. По словам прокурора, будучи на момент совершения преступления первым заместителем губернатора Новосибирской области, Юрченко выполнял поручение главы региона по продаже имущества. При этом он дал соответствующие письменные указания ряду должностных лиц, в т. ч. руководителю областного департамента имущественных и земельных отношений, хотя работу этого ведомства не курировал. По версии обвинения, Юрченко также лоббировал интересы одного из покупателей участка земли - компании "Тактика", и с этой целью отменил проведение аукциона.