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Для возмещения ущерба по делу экс-губернатора Юрченко арестована его недвижимость

Происшествия
19 октября, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Он признан виновным в превышении должностных полномочий

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Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (слева) во время оглашения приговора в Центральном районном суде

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (слева) во время оглашения приговора в Центральном районном суде

© Ростислав Нетисов/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи для возмещения ущерба по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко ранее наложили арест на его недвижимость. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В ходе расследования уголовного дела были приняты исчерпывающие меры для обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного действиями Юрченко. По ходатайству следователя наложен арест на принадлежащие фигуранту загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также на баню и помещение в Новосибирске", - сообщила представитель СК.

Юрченко признан виновным в превышении должностных полномочий. По данным СК, в результате его действий, приведших к ограничению участников конкурса, был причинен ущерб ОАО "Газтранском" в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 млн рублей, а Новосибирская область недополучила в областной бюджет налогов и дивидендов на сумму более 4,3 млн рублей.

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