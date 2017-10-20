Приговоры в отношении глав российских регионов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к трем годам условного наказания за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре города.

Всего в России с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 27 глав регионов, включая 16 действующих руководителей субъектов РФ. При этом до 2006 года к губернаторам, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 года глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.

Виновными (здесь и далее с учетом Василия Юрченко - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) были признаны восемь руководителей регионов. Четверо были приговорены к реальным срокам лишения свободы (из них двое амнистированы), четверо получили условное наказание. В настоящее время под следствием или судом остаются семь бывших глав субъектов РФ, задержанных в 2015-2017 годах.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, к каким срокам наказания суд приговаривал российских губернаторов.

К самому длительному сроку заключения - 9,5 годам в исправительной колонии строгого режима - был приговорен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка. Он возглавлял регион с 2005 года, в июле 2011 года сложил полномочия досрочно. 15 августа 2011 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, весной 2010 года губернатор совместно с директором департамента имущественных и земельных ресурсов региона Виктором Волковым за взятку в 40 млн руб. предоставили корпорации "Гринн" земельный участок под строительство гипермаркета.

5 сентября 2011 года экс-губернатору было предъявлено обвинение. 22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Дудку и Волкова к 9,5 годам и 2,5 годам лишения свободы соответственно. Волкова суд освободил от отбывания заключения, с учетом времени, которое он провел под арестом. Дудка был взят под стражу в зале суда, на него также был наложен штраф в 900 тыс. руб. Согласно приговору, после освобождения из мест заключения экс-губернатор будет лишен права занимать госдолжности в течение трех лет.

Семь лет лишения свободы в колонии общего режима получил бывший губернатор Вологодской области Николай Подгорнов. Он руководил областью с 1991 года. В феврале 1996 года в отношении губернатора было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. 23 марта того же года он был временно отстранен от должности, а 17 мая снят с поста. В ноябре 1996 года Подгорнов был арестован, ему предъявлены обвинения во взяточничестве, хищениях, злоупотреблении служебным положением, присвоении авторских прав, уклонении от уплаты налогов - более 20 эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса.

2 декабря 1998 года Вологодский областной суд оправдал экс-губернатора почти по всем статьям обвинения и признал его виновным лишь в незаконном приобретении деталей к служебному внедорожнику Mitsubishi Pajero. Прокуратура, требовавшая для Подгорнова 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. В мае 1999 года Верховный суд РФ отменил решение областного суда. 30 июня того же года слушания по делу Подгорнова были возобновлены новым составом Вологодского суда. 28 октября 1999 года Подгорнов получил реальный срок наказания и был взят под стражу в зале суда. 5 июня 2000 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной Госдумой 26 мая.

К четырем годам колонии общего режима был приговорен экс-глава Брянской области Николай Денин, возглавлявший регион в 2004-2014 годах. 9 сентября 2014 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Уголовное дело в отношении Денина было возбуждено 7 ноября 2014 года. Как установило следствие, в декабре 2011 года и январе 2012 года глава региона подписал распоряжение о незаконном выделении более 21,8 млн руб. из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье (акциями владели жена Денина и его племянница).

21 мая 2015 года бывшему губернатору было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. 19 ноября того же года Советский районный суд Брянска приговорил его к четырем годам колонии и штрафу в размере 21,8 млн руб. в пользу администрации Брянской области. Ему также запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти. Экс-губернатор был заключен под стражу в зале суда.

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорен Александр Прохоров, бывший губернатор Смоленской области в 1998-2002 годах. В октябре 2000 года глава региона стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании средств, выделенных на реконструкцию Старой Смоленской дороги (дело было возбуждено областной прокуратурой в мае 2000 года, изначально Прохоров проходил по нему как свидетель). Расследование продолжалось полтора года.

В мае 2002 года, после того как Прохоров проиграл выборы главы администрации области, его уголовное дело затребовала к себе Генпрокуратура. 30 января 2003 года Прохорову было предъявлено обвинение в превышении полномочий, с экс-губернатора взяли подписку о невыезде. 22 сентября 2004 года он был признан виновным и приговорен к лишению свободы, но освобожден в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Три года условно получил Владимир Платов, который возглавлял Тверскую область с 1995 года. В декабре 2003 года после поражения Платова на очередных губернаторских выборах его полномочия на посту главы области были прекращены. Уголовное дело в отношении губернатора было заведено ранее, в сентябре 2003 года. Платов был обвинен в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2002 году губернатор разрешил незаконную передачу гособлигаций Тверской области компании "Ортодокс плюс", которая не смогла обеспечить заем.

В результате были похищены 500 тыс. ценных бумаг, областному бюджету был нанесен ущерб на 470 млн руб. 11 ноября 2005 года Таганский районный суд Москвы признал бывшего губернатора и его заместителя Александра Котляра виновными и приговорил их к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Также суд запретил чиновникам занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет после отбытия наказания. Но уже в 2006 году срок лишения свободы Платову был снижен до 3 лет, а мера наказания заменена на условное.

К трем годам условного наказания был приговорен также губернатор Ненецкого автономного округа Владимир Бутов, занимавший должность руководителя региона в 1996-2005 годах. Он обвинялся в избиении в Санкт-Петербурге инспектора ГИБДД. Дело в отношении Бутова было возбуждено в апреле 2003 года, приговор суд вынес в декабре 2004 года. При этом глава округа ранее уже был фигурантом трех других уголовных дел.

В 2000-2002 годах он обвинялся в мошенничестве, воспрепятствовании предпринимательской деятельности, хищениях, "в злостном уклонении от исполнения судебного решения", а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Дважды Бутова суд объявлял в федеральный розыск, однако оба раза это решение отменяла Генпрокуратура. К концу 2002 года все дела, возбужденные против Бутова, были прекращены Генеральной прокуратурой по различным обстоятельствам.

Три года условного наказания получил и другой руководитель Ненецкого автономного округа - Алексей Баринов (возглавлял регион с 2005 по 2006 годы). В мае 2006 года Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело. Баринову были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере на посту гендиректора ОАО "Архангельскгеолдобыча" и главы округа.

24 мая 2006 года Баринов был арестован. 21 июля 2006 года президент РФ Владимир Путин отрешил его от должности в связи с утратой доверия. Суд над Бариновым и его сообщниками начался 2 апреля 2007 года. 6 сентября того же года экс-губернатор был признан виновным лишь по одному пункту обвинения - в присвоении квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам - оправдан.