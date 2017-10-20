Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочий

Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского столаСпорт 20 октября, 12:53
Веа выигрывает после первого таймаСпорт 20 октября, 12:45
Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочийПроисшествия 20 октября, 12:43
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29Армия и ОПК 20 октября, 12:35
Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 20 октября, 12:26
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгодаЭкономика и бизнес 20 октября, 12:21
Как в регионах поддержат талантливых учителейОбщество 20 октября, 12:16
Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФАСпорт 20 октября, 12:16
Власти назвали первых обладателей статуса "Московский врач"Общество 20 октября, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко получил условный срок за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.
"Признать Юрченко виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года... Назначенное Юрченко наказание считать условным с испытательным сроком три года", - сказала судья Алла Веселых.