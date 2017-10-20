Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочий

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко получил условный срок за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.

"Признать Юрченко виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года... Назначенное Юрченко наказание считать условным с испытательным сроком три года", - сказала судья Алла Веселых.