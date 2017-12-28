Россиянина Мефедова вместо освобождения увезли в СИЗО Одессы

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Россиянин Евгений Мефедов, который так и не был освобожден в рамках обмена пленными в Донбассе, вновь будет доставлен в следственный изолятор Одессы. Об этом сообщила глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

"Евгения Мефедова с турбазы города Светлогорска уже увезли обратно в одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей", - написала она на странице в Facebook. Бережная обратила внимание, что украинская сторона идет на такие действия пока международные институты, участвовавшие в организации и проведении обмена, не успели отреагировать. "[Уполномоченный по правам человека Верховной рады Валерия] Лутковская подыграла противоправным действиям [представителя Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины] Геращенко", - выразила возмущение Бережная.

Адвокат Мефедова Валентин Рыбин 14 декабря сообщал ТАСС, что Приморский районный суд Одессы заменил россиянину содержание под стражей на домашний арест. Он также добавил, что Мефедова готовили для участия в обмене пленными.

В среду днем Бережная сообщала, что украинская сторона не передала провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) ранее включенных в списки 14 граждан РФ, хотя они не отказывались от обмена. Они, как уточняла правозащитник, находились на турбазе в городе Светлогорске Донецкой области, были включены в списки на обмен, но он не произошел.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Виктор Медведчук, комментируя данную ситуацию, пояснял, что Украина не включила граждан РФ в список на обмен пленными в Донбассе из-за действующей между странами СНГ конвенции. "Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учетом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД, - сказал он. Медведчук добавил, что россиян в итоге исключили из списка, что вызвало возмущение представителей республик Донбасса.

Евгений Мефедов в числе активистов "антимайдана" обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Суд в Черноморске Одесской области 18 сентября признал невиновными всех участников "антимайдана". При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову новые обвинения по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".