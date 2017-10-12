Прокуратура Украины предъявила новое обвинение россиянину Мефедову

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила гражданину России Евгению Мефедову новое обвинение в подготовке насильственного захвата власти в стране и массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Валентин Рыбин.
"Власти, понимая, что предыдущее обвинение, предъявленное Мефедову по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", не обосновано, подстраховываются, и предъявили ему новое обвинение по ст. 109 - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также в подготовке к организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал он.
По словам Рыбина, через несколько дней на новому делу Мефедову будет избрана мера пресечения. "Все это делается для того, чтобы Мефедов оставался в застенках", - убежден адвокат.
Суд в Черноморске 18 сентября признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, после чего их вновь поместили под арест.
В настоящее время Апелляционный суд Одессы рассматривает жалобу Мефедова и Долженкова об отмене ареста. Их защитники отмечают, что решение об избрании меры пресечения в виде ареста было вынесено незаконно и является политически мотивированным. Суд несколько раз переносил заседания по их апелляции, следующие назначено на 18 октября.