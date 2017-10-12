Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины предъявила новое обвинение россиянину Мефедову

Международная панорама
12 октября, 13:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

По словам адвоката Валентина Рыбина, через несколько дней на новому делу Евгению Мефедову будет избрана мера пресечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила гражданину России Евгению Мефедову новое обвинение в подготовке насильственного захвата власти в стране и массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Валентин Рыбин.

Смотрите также

Омбудсмены РФ и Украины обсудили возможность посещения задержанных в Одессе россиян

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу 2 мая в Одессе

Суд Одессы оставил под стражей на 60 суток обвиненных в сепаратизме "антимайдановцев"

"Власти, понимая, что предыдущее обвинение, предъявленное Мефедову по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", не обосновано, подстраховываются, и предъявили ему новое обвинение по ст. 109 - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также в подготовке к организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал он.

По словам Рыбина, через несколько дней на новому делу Мефедову будет избрана мера пресечения. "Все это делается для того, чтобы Мефедов оставался в застенках", - убежден адвокат.

Суд в Черноморске 18 сентября признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, после чего их вновь поместили под арест.

В настоящее время Апелляционный суд Одессы рассматривает жалобу Мефедова и Долженкова об отмене ареста. Их защитники отмечают, что решение об избрании меры пресечения в виде ареста было вынесено незаконно и является политически мотивированным. Суд несколько раз переносил заседания по их апелляции, следующие назначено на 18 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
6
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
7
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама