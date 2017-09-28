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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу 2 мая в Одессе

Международная панорама
28 сентября, 13:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам, говорится в апелляции

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Одесской области подала апелляцию на оправдательный приговор Черноморского городского суда, который признал невиновными 19 сторонников "антимайдана", обвинявшихся в организации и участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
© Архип Верещагин/ТАСС

Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

По мнению прокуратуры, приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм, в частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании.

Прокуратура также считает, что суд неправомерно принял решение об отводе прокурора, который больше года поддерживал гособвинение во время рассмотрения дела предыдущим составом Малиновского райсуда Одессы. Прокуратура также заявляла отвод коллегии судей, принявшей оправдательный приговор, но получила отказ.

Признаны невиновными

Суд в Черноморске в понедельник признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвиняла в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, их вновь поместили под арест. Оправданным по делу 2 мая "куликовцам" предъявили обвинения по статье 110 УК Украины "Сепаратизм".

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