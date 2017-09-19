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Оппозиция в Раде: решение суда по трагедии в Одессе является актом гражданского мужества

Международная панорама
19 сентября, 13:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

Ранее радикалы окружили здание суда в Черноморске и устроили драку, пытаясь не пропустить оправданных активистов "антимайдана"

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Оправдание судом представителей "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года является актом гражданского мужества со стороны судей. Такое мнение высказал во вторник представитель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Николай Скорик.

"Фантастика, реальный акт гражданского мужества со стороны судей Черноморского городского суда", - написал он на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что ранее считал, что судебной власти на Украине уже не существует, но теперь изменил свое мнение.

Судебный процесс по делу о беспорядках 2 мая в Одессе три года проходил под давлением радикалов, которые срывали заседания, устраивали пикеты перед зданием суда, угрожали судьям и свидетелям.

В понедельник радикалы окружили здание суда в Черноморске и устроили драку, пытаясь не пропустить оправданных активистов "антимайдана". Группа молодых людей подожгла файеры и пыталась прорвать кордон оцепления, полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ. Один из фигурантов дела Евгений Грищук получил тяжелое ранение головы и был госпитализирован. В результате столкновения с радикалами пострадали также не менее 20 полицейских, сообщил советник начальника Одесского главка полиции Руслан Форостяк.

После оправдательного приговора суда представитель фракции Радикальной партии в парламенте Игорь Мосийчук призвал уволить всех прокуроров и судей, занимавшихся делом о 2 мая. А украинская партия "Правый сектор" (запрещена в РФ) заявила, что "никто не избежит наказания".

Суд в Черноморске в понедельник признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, их вновь поместили под арест.

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