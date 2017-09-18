Сенатор считает, что активистов "антимайдана" в Одессе преследуют по политическим мотивам

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арест по новому обвинению активистов "антимайдана" свидетельствует об их политическом преследовании, украинские власти хотят наказать их любой ценой. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я думаю, что это преследование политическое. Доказано, что эти люди непричастны к тому, что случилось. Наоборот, они пытались не допустить сожжения людей. А сейчас их просто преследуют по политическим мотивам", - сказал сенатор.
Он отметил, что этих людей пытаются наказать любой ценой и сделать так, чтобы они получили конкретные сроки наказания.
Суд в Черноморске Одесской области признал в понедельник невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. В то же время двоих ранее оправданных судом активистов - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова - арестовали в зале суда по новому обвинению - в сепаратизме.