СМИ: радикалы устроили беспорядки в Черноморске после оправдания "антимайдановцев"

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские радикалы, недовольные вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, в понедельник устроили столкновения с бойцами Национальной гвардии в Черноморске, где проходило заседание суда.

Группа молодых людей подожгла файеры и пыталась прорвать кордон оцепления. "Полиция использовала слезоточивый газ", - говорится в сообщении украинского "Общественного телевидения". Прорыва оцепления удалось избежать, сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию под контролем.

Суд в Черноморске в понедельник признал невиновными всех пятерых активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Однако сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Евгению Мефедову и Сергею Долженкову новые обвинения, их вновь поместили под арест.