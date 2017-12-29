Генпрокуратура РФ готовит повторный запрос о международном розыске Браудера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ готовит повторный запрос о международном розыске основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России на девять лет колонии. Об этом в пятницу сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко.

"В настоящее время Генпрокуратура готовит повторный запрос о международном розыске Браудера и его экстрадиции в Россию", - сказал Резниченко. Он уточнил, что ранее аналогичный запрос был отклонен, но сегодняшний приговор суда дает новые основания для удовлетворения запроса.

Тверской суд Москвы в пятницу заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. Такой же срок получил и его партнер Иван Черкасов. Суд также удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей. В течение трех лет после отбытия наказания им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, следствие и суд установили, что в период с 1995 года по 2007 год Браудер, Черкасов и другие неустановленные их сообщники уклонились от уплаты налогов с деятельности пяти компаний - "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор инвестментс". С помощью этих же компаний они перечисляли деньги кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применяя льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенных 15%, тем самым причинив ущерб бюджету РФ на общую сумму около 3,4 млрд рублей.

"В этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим ООО "Дальняя Степь" Александром Долженко и иными неустановленными лицами совершил путем вывода основной части ликвидных активов компании преднамеренное банкротство ООО "Дальняя Степь", причинив бюджету государства ущерб на сумму свыше 1,2 млрд рублей", - добавили в надзорном ведомстве. Долженко был осужден в апреле 2017 года Элистинским городским судом Республики Калмыкия за преднамеренное банкротство ООО к двум годам колонии общего режима.

Дела Браудера в России

Расследование уголовного дела было завершено в феврале 2017 года, Браудер был заочно арестован Тверским судом 18 февраля 2017 года. По версии следствия, Браудер и Черкасов не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно поспособствовали их банкротству. Их действия относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Это второе дело в отношении Браудера, рассматриваемое в заочном порядке. Британский финансист еще 11 июля 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и осужден к девяти годам лишения свободы.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка не исключил передачи Великобританией Уильяма Браудера властям США для привлечения к уголовной ответственности, отметив, что финансист неспроста поменял гражданство США на подданство Великобритании, рассчитывая на то, что Лондон никому никого не выдает.

24 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола о международном розыске Браудера. Повторный запрос в Интерпол направлялся в связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 ("Организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 ("Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента"), ч. 3 ст. 33, ст. 196 ("Организация совершения преднамеренного банкротства") УК РФ.