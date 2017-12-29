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Суд Одессы вновь арестовал исключенного из списка на обмен россиянина Евгения Мефедова

Происшествия
29 декабря, 19:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС

Активист "антимайдана" обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины

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© Станислав Красильников/ТАСC

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Одессы вновь взял под стражу россиянина Евгения Мефедова, который ранее был исключен из списка на обмен пленными вместе с другими гражданами РФ. Видео оглашения судьей меры пресечения разместил в Facebook в пятницу адвокат Мефедова Валентин Рыбин.

ТАСС/Ruptly

"Постановление следственного судьи действует до 18 января 2018 года", - зачитал судья, добавив, что "апелляционная жалоба может быть подана в течение пяти дней".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, до этого его проведение сопровождалось провокациями со стороны праворадикальных организаций.

Евгений Мефедов в числе активистов "антимайдана" обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. 18 сентября суд в Черноморске признал невиновными всех участников "антимайдана". При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову новые обвинения по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", после чего он вновь был взят под стражу.

Позже Мефедов был включен в списки обмена пленными, но по инициативе украинской стороны его оттуда вычеркнули, хотя он не отказывался от обмена. Вместе с ним еще 14 россиян также были исключены из списка. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук пояснил, что Украина не могла включить граждан РФ в список на обмен пленными в Донбассе из-за действующей между странами СНГ конвенции. Она предусматривает, что лица, совершившие преступления, могут выдаваться только по официальным каналам МИД.

В свою очередь украинский президент Петр Порошенко отметил, что Украина может освободить арестованных граждан России только в обмен на осужденных в РФ украинцев.

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