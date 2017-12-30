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В Москве электричка насмерть задавила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу

Происшествия
30 декабря, 10:22 дата обновления: 30 декабря, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

От полученных травм пострадавший скончался на месте

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электричка насмерть задавила мужчину, пытавшегося забраться на платформу на станции "Москва-3" Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3" был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

Личность погибшего устанавливается. По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.

В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС о еще одном несчастном случае на железной дороге. "По предварительной информации, на станции Мытищи электропоездом смертельно травмирован мужчина", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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