В Москве электричка насмерть задавила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электричка насмерть задавила мужчину, пытавшегося забраться на платформу на станции "Москва-3" Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3" был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

Личность погибшего устанавливается. По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.

В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС о еще одном несчастном случае на железной дороге. "По предварительной информации, на станции Мытищи электропоездом смертельно травмирован мужчина", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.