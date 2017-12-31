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В аэропортах Кемерова и Омска не обнаружено опасных предметов

Происшествия
31 декабря, 12:02 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, декабря. /ТАСС

Из-за звонка о минировании на час был задержан рейс Чита - Улан-Удэ - Красноярск, сообщили в справочной службе аэропорта

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КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Проверка по сообщениям о минировании в аэропортах городов Кемерово и Омск завершена, опасных предметов не обнаружено, сообщили в воскресенье ТАСС в ГУ МВД по Омской области и Кузбасском линейном управлении МВД.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в Кузбасском линейном управлении МВД.

По данным ГУ МВД по Омской области, в аэропорту Омска предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, также не обнаружено.

Также из-за звонка о минировании авиарейс Чита - Улан-Удэ - Красноярск вылетел в воскресенье из читинского аэропорта Кадала с часовой задержкой, сообщили в справочной службе аэропорта. "Был звонок с сообщением о минировании. Представители спецслужб обследовали здание аэропорта и ничего опасного не нашли. Из-за обследования был задержан вылет рейса в Красноярск", - уточнил источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщалось ранее, 31 декабря в ведомства Кемеровской и Омской области поступили сообщения о возможном минировании аэропорта им. А. А. Леонова в Кузбассе и аэропорта Омска. Подобные сообщения о минировании в различных учреждениях несколько дней подряд поступали в разных регионах Сибири.

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