В аэропортах Кемерова и Омска не обнаружено опасных предметов

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Проверка по сообщениям о минировании в аэропортах городов Кемерово и Омск завершена, опасных предметов не обнаружено, сообщили в воскресенье ТАСС в ГУ МВД по Омской области и Кузбасском линейном управлении МВД.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в Кузбасском линейном управлении МВД.

По данным ГУ МВД по Омской области, в аэропорту Омска предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, также не обнаружено.

Также из-за звонка о минировании авиарейс Чита - Улан-Удэ - Красноярск вылетел в воскресенье из читинского аэропорта Кадала с часовой задержкой, сообщили в справочной службе аэропорта. "Был звонок с сообщением о минировании. Представители спецслужб обследовали здание аэропорта и ничего опасного не нашли. Из-за обследования был задержан вылет рейса в Красноярск", - уточнил источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщалось ранее, 31 декабря в ведомства Кемеровской и Омской области поступили сообщения о возможном минировании аэропорта им. А. А. Леонова в Кузбассе и аэропорта Омска. Подобные сообщения о минировании в различных учреждениях несколько дней подряд поступали в разных регионах Сибири.