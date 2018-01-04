Посольство Киргизии проверяет информацию о погибших на пожаре в Новосибирской области

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Представители посольства Киргизии выясняют, есть ли среди погибших на пожаре в Новосибирской области граждане республики. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь посольства Гульбарчын Байымбетова.

В результате пожара погибли 10 человек. По предварительным данным, двое погибших - граждане Киргизии, остальные - граждане КНР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"У нас пока нет информации, что это точно граждане Кыргызстана. Мы сейчас проверяем", - сказала Байымбетова.

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге также выясняет, есть ли среди погибших граждане Китая.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.