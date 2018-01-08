Найдено тело одного из моряков с горящего танкера в Восточно-Китайском море

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китайские спасатели обнаружили тело одного из пропавших без вести в Восточно-Китайском море матроса с нефтеналивного танкера из Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Последняя информация, которую мы получили - сегодня в 10:30 по местному времени (05:30 мск) спасатели обнаружили тело одного пропавшего, его личность устанавливается. Поиски матросов продолжаются, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия на море", - отметил дипломат.

По его словам, причина столкновения двух судов по-прежнему не установлена. "Китайская сторона уделила большое внимание этому инциденту, направив к месту происшествия множество судов", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР выразил благодарность другим государствам за их участие в поисково-спасательных работах.

6 января примерно в 290 км к востоку от устья Янцзы произошло столкновение гонконгского сухогруза с нефтеналивным танкером из Ирана под флагом Панамы, в результате пропали без вести 32 моряка из Ирана и Бангладеш. В результате инцидента начался пожар, который до сих пор не удается потушить. Также произошла утечка нефти, и китайские суда занимаются очисткой прилегающей акватории.