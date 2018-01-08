Самолет ВМС США присоединился к поиску пропавших у восточного побережья Китая моряков

ТАСС, 8 января. Самолет патрульной авиации ВМС США присоединился к поисково-спасательной операции в Восточно-китайском море после столкновения двух судов. Об этом сообщается на официальном сайте ВМС.

"После прибытия на место самолет обыскал площадь около 3,6 тыс. морских миль, прежде чем вернуться на базу Кадена в японской Окинаве. Ни один моряк не был обнаружен", - говорится в сообщении.

7 января нефтеналивной танкер SANCHI под флагом Панамы столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL у восточного побережья Китая. Согласно последним данным министерства транспорта КНР, в числе пропавших без вести 30 граждан Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш.

В операции по поиску пропавших без вести людей принимают участие корабли китайской и южнокорейской береговой охраны. Сообщается, что в районе аварии на поверхности образовалось масляное пятно. Ведутся работы по его устранению.