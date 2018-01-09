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Во французских Пиренеях при сходе лавины погиб лыжник

Происшествия
9 января, 23:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, января. /ТАСС

По словам представителей жандармерии, погибший был профессиональным спортсменом

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ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате схода двух лавин в департаменте Верхние Пиренеи на юго-западе Франции. Об этом сообщила во вторник радиостанция France Info со ссылкой на представителей горной жандармерии.

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В результате схода лавины во французских Альпах погибли три человека

По их сведениям, одна лавина сошла во второй половине дня в коммуне Араньюэт недалеко от горнолыжного курорта Пио-Энгали. В результате ЧП погиб 35-летний мужчина, личность которого не раскрывается. Его тело было обнаружено с помощью лавинного детектора, который был при нем.

Аналогичный инцидент произошел за полчаса до этого в коммуне Котре, где расположен одноименный горнолыжный центр. В результате схода лавины один лыжник получил травмы плеча, спины и колена. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

По информации жандармерии, в обоих случаях речь шла о профессиональных спортсменах, которые были экипированы в соответствии со всеми правилами. В настоящий момент уровень лавинной опасности во французских Пиренеях оценивается в три балла из пяти возможных.

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