Обвинение просит приговорить священника Грозовского к 15 годам колонии по делу о педофилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура попросила Приозерский суд Ленинградской области приговорить священника Глеба Грозовского, обвиняемого в растлении трех несовершеннолетних, к 15 годам колонии строгого режима. Об ТАСС в среду сообщила сестра фигуранта Любовь Грозовская, которая находится в зале судебного заседания, проходящего в закрытом режиме.

"Обвинение просит осудить на 15 лет колонии строгого режима и на 12 лет лишить права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием", - сказала Грозовская.

Прения сторон в Приозерском городском суде Ленинградской области, в производстве которого находится дело священника, проходят в закрытом режиме, как и предыдущие заседания. Вину в педофилии Грозовский не признает.

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, он совершил в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба в Греции. После начала расследования священник скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В 2016 году Грозовского доставили в Петербург из Израиля.