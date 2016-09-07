Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье

Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствияПроисшествия 7 сентября, 15:49
Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в МосквеОбщество 7 сентября, 15:43
Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть векаОбщество 7 сентября, 15:42
МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимноПолитика 7 сентября, 15:36
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студентыОбщество 7 сентября, 15:27
Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобиляхПолитика 7 сентября, 15:27
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефонПроисшествия 7 сентября, 15:25
Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФАСпорт 7 сентября, 15:24
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2016 г. в Генпрокуратуре РФ сообщили, что Израиль выдал России священника Глеба Грозовского, объявленного российскими следственными органами в международный розыск по обвинению в педофилии.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию этого уголовного дела.
20 сентября 2013 г. санкт-петербургское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 134 Уголовного кодекса РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц"). Первоначально обвинения предъявлены никому не были.
В числе свидетелей фигурировал священник Глеб Грозовский - настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево (Гатчинский район Ленинградской обл.), занимавший, в том числе, пост советника генерального директора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам. 30 октября 2013 г. СК признал Грозовского единственным подозреваемым по этому делу и предъявил ему официальное обвинение.
По данным следствия, в 2011 и 2013 гг. Грозовский совершил действия насильственного характера над двумя девочками 9 и 12 лет. Первое преступление произошло в православном детском лагере на острове Коневец (Ленинградской области), второе - в лагере на острове Кос (Греция).
Не дожидаясь предъявления обвинения, в октябре 2013 г. Грозовский уехал в Израиль, где начал работать в реабилитационной организации "Центр здоровой молодежи". Возвращаться на родину от отказался. 1 ноября 2013 г. суд Приморского района Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заочно арестовал Грозовского и объявил его в международный розыск. В середине ноября он был отстранен от служения на время следствия.
7 апреля 2014 г. Генпрокуратура России направила в Израиль запрос о выдаче священника. 21 сентября 2014 г. Грозовский был задержан израильской полицией. Прокуратура Израиля обратилась в окружной суд Иерусалима за санкцией на его депортацию. 19 января 2015 г. окружной суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции. 1 августа 2016 г. Высший суд справедливости Израиля отверг жалобу адвокатов священника, протестовавших против экстрадиции. С 2014 г. Грозовский содержался в тюрьме города Хайфа.
Сам Грозовский вины не признает. Он заявлял, что обвинение против него было сфабриковано и что отец одной из пострадавших летом 2013 г. угрожал ему расправой.
Случаи экстрадиции из Израиля в Россию: досье