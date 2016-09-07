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Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье

Биографии и справки
7 сентября, 15:19 UTC+3
7 сентября 2016 г. Израиль выдал России священнослужителя, объявленного в розыск по обвинению в педофилии
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Священник Глеб Грозовский

Священник Глеб Грозовский

© pravoslavie.ru

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2016 г. в Генпрокуратуре РФ сообщили, что Израиль выдал России священника Глеба Грозовского, объявленного российскими следственными органами в международный розыск по обвинению в педофилии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию этого уголовного дела.

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20 сентября 2013 г. санкт-петербургское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 134 Уголовного кодекса РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц"). Первоначально обвинения предъявлены никому не были.

В числе свидетелей фигурировал священник Глеб Грозовский - настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево (Гатчинский район Ленинградской обл.), занимавший, в том числе, пост советника генерального директора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам. 30 октября 2013 г. СК признал Грозовского единственным подозреваемым по этому делу и предъявил ему официальное обвинение.

По данным следствия, в 2011 и 2013 гг. Грозовский совершил действия насильственного характера над двумя девочками 9 и 12 лет. Первое преступление произошло в православном детском лагере на острове Коневец (Ленинградской области), второе - в лагере на острове Кос (Греция).

Не дожидаясь предъявления обвинения, в октябре 2013 г. Грозовский уехал в Израиль, где начал работать в реабилитационной организации "Центр здоровой молодежи". Возвращаться на родину от отказался. 1 ноября 2013 г. суд Приморского района Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заочно арестовал Грозовского и объявил его в международный розыск. В середине ноября он был отстранен от служения на время следствия.

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7 апреля 2014 г. Генпрокуратура России направила в Израиль запрос о выдаче священника. 21 сентября 2014 г. Грозовский был задержан израильской полицией. Прокуратура Израиля обратилась в окружной суд Иерусалима за санкцией на его депортацию. 19 января 2015 г. окружной суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции. 1 августа 2016 г. Высший суд справедливости Израиля отверг жалобу адвокатов священника, протестовавших против экстрадиции. С 2014 г. Грозовский содержался в тюрьме города Хайфа.

Сам Грозовский вины не признает. Он заявлял, что обвинение против него было сфабриковано и что отец одной из пострадавших летом 2013 г. угрожал ему расправой.

Случаи экстрадиции из Израиля в Россию: досье

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