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СК РФ возбудил более 200 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины

Происшествия
14 января, 15:36 дата обновления: 14 января, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что только за последние два месяца было возбуждено 13 новых дел по фактам обстрелов Донбасса

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уже свыше 200 уголовных дел по фактам преступлений на юго-Востоке Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете", которое полностью будет опубликовано в понедельник.

"С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине", - привела "РГ" слова Александра Бастрыкина.

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Таким образом только за последние два месяца СК возбудил 13 новых уголовных дел по фактам обстрелов Донбасса. Выступая 25 ноября прошлого года перед студентами МГИМО Александр Бастрыкин сообщил о 196 уголовных делах.

В интервью РГ председатель СК сообщил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. По 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства.

"Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - отметил Александр Бастрыкин.

Нападения на дипмиссии РФ 

Бастрыкин сообщил, что восемь человек объявлены Россией в международный розыск за нападения на здания российского посольства и генконсульства на Украине.

"Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, они объявлены в международный розыск", - сообщил председатель СК РФ.

Ранее СК возбудил уголовные дела о нападении на здания дипмиссий, пользующиеся международной защитой, и надругательстве над российским флагом по фактам нападений на посольство РФ в Киеве в 2014 году и генконсульство РФ во Львове в 2016 году.

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