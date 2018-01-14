СК РФ возбудил более 200 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уже свыше 200 уголовных дел по фактам преступлений на юго-Востоке Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете", которое полностью будет опубликовано в понедельник.

"С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине", - привела "РГ" слова Александра Бастрыкина.

Таким образом только за последние два месяца СК возбудил 13 новых уголовных дел по фактам обстрелов Донбасса. Выступая 25 ноября прошлого года перед студентами МГИМО Александр Бастрыкин сообщил о 196 уголовных делах.

В интервью РГ председатель СК сообщил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. По 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства.

"Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - отметил Александр Бастрыкин.

Нападения на дипмиссии РФ

Бастрыкин сообщил, что восемь человек объявлены Россией в международный розыск за нападения на здания российского посольства и генконсульства на Украине.

"Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, они объявлены в международный розыск", - сообщил председатель СК РФ.

Ранее СК возбудил уголовные дела о нападении на здания дипмиссий, пользующиеся международной защитой, и надругательстве над российским флагом по фактам нападений на посольство РФ в Киеве в 2014 году и генконсульство РФ во Львове в 2016 году.