Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми

ТАСС, 15 января. Детальное расследование будет проведено по инциденту в пермской школе, по его результатам могут быть приняты решения об усилении мер безопасности в школах. Об этом сообщила журналистам в понедельник вице- премьер РФ Ольга Голодец.

"Сейчас сложно комментировать сложившуюся ситуацию, сейчас все усилия направлены на то, чтобы сохранить жизни и здоровье тем, кто пострадал. Конечно, будет полный разбор этого случая, здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве. Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом", - сказала Голодец, отвечая на вопрос о возможности усиления мер безопасности в школах после трагедии в Перми.

Голодец назвала этот случай "вопиющим" и "выходящим за человеческие рамки".

"Наша система охраны предполагала, что такого произойти не может, и как произошел такой сбой - это нужно, чтобы сейчас детально службы разобрались. Сейчас идет по всем каналам разбор этого инцидента, в том числе с участием специальных служб", - сказала Голодец.

Вице-премьер также сообщила, что для разбора трагедии в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой

"Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации", - сказала Голодец.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство следит за ситуацией в школе в Перми, где произошла драка школьников с применением холодного оружия. Минобрнауки России находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием в Пермском крае, а также уже направило на место своих специалистов, за ситуацией следит лично министр.