Минюст требует ликвидировать фонд, обеспечивающий работу штаба Навального

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подало иск в суд о ликвидации фонда "Пятое время года", обеспечивающего деятельность штаба блогера Алексея Навального, в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Основанием для обращения в суд послужили результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации", - сообщили в Минюсте в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве уточнили, что административное исковое заявление о ликвидации фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года" направлено Главным управлением Минюста России по Москве в Мещанский районный суд столицы. "В соответствии с определением Мещанского районного суда Москвы дело по административному иску назначено к рассмотрению на 22 января", - сообщили в Минюсте.

24 ноября прошлого года представители фонда опубликовали письмо управления Минюста РФ по Москве, где отмечалось, что с 28 ноября по 22 декабря в отношении фонда будет проводиться внеплановая документарная проверка соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям, а также законодательству РФ. В частности, Минюст известил о необходимости предоставить значительное количество документов для проверки.

Директором фонда является соратник Навального Леонид Волков.

Навальный выражал намерение участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", относящейся к категории тяжких. Верховный суд РФ 30 декабря 2017 года отклонил иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации его инициативной группы. 6 января апелляционная инстанция ВС РФ отклонила жалобу блогера на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии.