Полиция Лондона начала расследование причин скоропостижной кончины лидера The Cranberries

ТАСС/Reuters

ЛОНДОН, 15 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция Лондона приступила к расследованию причин скоропостижной кончины вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, которая умерла 15 января в британской столице в возрасте 46 лет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Скотленд-Ярде, по традиции не назвав имени человека, обстоятельства смерти которого проверяются.

"На данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая. Следствие продолжается", - сказал собеседник агентства. "Полиция района Вестминстер имеет дело со скоропостижной кончиной", - добавил он.

"Сотрудники полиции были вызваны в 09:05 (12:05 мск) понедельника, 15 января, в отель на улице Парк лейн. Смерть женщины на пятом десятке была констатирована на месте", - отметили также в полиции.

Ранее британское издание Daily Mail со ссылкой на заявление, распространенное представителями О’Риордан, сообщила о ее кончине. Долорес О’Риордан была вокалисткой популярной рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года.