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Приговор обвиняемому в педофилии священнику Грозовскому огласят 17 января

Происшествия
17 января, 0:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, января. /ТАСС

Прокуратура просит приговорить священника к 15 годам колонии строго режима

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Судья Приозерского городского суда Ленинградской области Людмила Яшина в среду огласит приговор священнику Глебу Грозовскому по делу о растлении трех несовершеннолетних в православных лагерях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора состоится 17 января в 9:30", - сказали в суде.

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Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье

Судебный процесс в отношении священника Грозовского проходил в закрытом режиме, поскольку потерпевшими выступили три несовершеннолетние девочки, а в уголовном деле фигурирует два эпизода.

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, он совершил в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции в отношении двух несовершеннолетних. После начала расследования священник скрылся за границей, был объявлен в международный розыск, и в 2016 году Грозовского доставили в Петербург из Израиля.

В рамках прений сторон прокуратура просила судью признать священника виновным в педофилии и приговорить к 15 годам колонии строгого режима, а также на 12 лет лишить права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием. Свою вину Грозовский не признал.

Ранее в Гатчинской епархии РПЦ, клириком которой остается Грозовский, ТАСС сообщили, что решение о лишении его сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.

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