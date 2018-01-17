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Спасатели пытаются спасти от пожара товары на рынке "Садовод"

Происшествия
17 января, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Вещи и товары выносят из контейнеров, сообщил собеседник ТАСС

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожарные и спасатели выносят вещи из контейнеров на пути распространения огня на московском рынке "Садовод". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Спасатели выносят вещи и товары из контейнеров на пути распространения огня", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, горят павильоны контейнерного типа с товарами народного потребления, установленные в 2-3 этажа на 24-25 линиях рынка. Площадь пожара составляет 300 кв. метров. Ранее сообщалось, что на территории рынка наблюдался густой черный дым. С территории рынка эвакуировано порядка 40 человек.

По данным столичного главка МЧС России, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

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