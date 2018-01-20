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Власти США добиваются проведения повторного суда над обвинявшимся в коррупции сенатором

Происшествия
20 января, 0:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, января. /ТАСС

Ранее судья распустил жюри присяжных, поскольку оно не смогло прийти к единогласному вердикту по делу

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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Федеральные власти США просят суд провести повторный процесс над сенатором-демократом Робертом Менендесом, обвинявшимся в коррупции, но избежавшим наказания. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, минюст США направил в суд в Ньюарке (штат Нью-Джерси) уведомление о намерении повторно выдвинуть обвинения против сенатора. Ведомство также просит суд назначить дату начала повторных слушаний на "как можно более ранний срок", отмечает агентство.

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В ноябре прошлого года судья Уильям Уоллс, рассматривавший дело Менендеса, обвинявшегося во взяточничестве, объявил о прекращении процесса и распустил жюри присяжных в связи с тем, что оно не смогло прийти к единогласному вердикту.

В отношении 64-летнего законодателя в 2015 году были выдвинуты обвинения в том, что он принимал дорогостоящие подарки от жителя штата Флорида в обмен на лоббирование в Конгрессе его бизнес-интересов. В документах, представленных тогда стороной обвинения, утверждалось, что коррупционная схема начала действовать с избранием Менендеса в Сенат в 2006 году.

По версии следствия, его знакомый - Саломон Мелджен - предоставлял сенатору частный самолет для перелетов, а также организовывал для него туристические поездки. Как утверждала прокуратура, сенатор принял от Мелджена в общей сложности $600 тыс. в виде пожертвований на проведение избирательной кампании.

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