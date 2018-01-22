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По факту убийства предпринимателя на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Происшествия
22 января, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя на юго-западе Москвы. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Иванова уточнила, что вечером 22 января вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений он умер в машине скорой помощи.

"Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления", - сказала Иванова.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибший был предпринимателем.

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