Возгорание в перинатальном центре в Туле ликвидировано

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание в Тульском областном перинатальном центре на 2-м проезде Гастелло, из-за которого возникло задымление в здании, ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Там все потушили. В подвале тлел то ли мусор, то ли бумага. Все уже в порядке", - сказал собеседник агентства.

В перинатальном центре ТАСС сообщили, что из здания были эвакуированы люди, однако сейчас все возвращаются назад. Собеседница агентства не уточнила, сколько людей было выведено из задымленного здания.

Как сообщалось ранее, в пятницу в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в роддоме на 2-й улице Гастелло в Туле. Пожарные подразделения привлекались по повышенному номеру.