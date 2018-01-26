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Возгорание в перинатальном центре в Туле ликвидировано

Происшествия
26 января, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Из здания проводилась эвакуация, пожарные подразделения привлекались по повышенному номеру

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание в Тульском областном перинатальном центре на 2-м проезде Гастелло, из-за которого возникло задымление в здании, ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Там все потушили. В подвале тлел то ли мусор, то ли бумага. Все уже в порядке", - сказал собеседник агентства.

В перинатальном центре ТАСС сообщили, что из здания были эвакуированы люди, однако сейчас все возвращаются назад. Собеседница агентства не уточнила, сколько людей было выведено из задымленного здания.

Как сообщалось ранее, в пятницу в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в роддоме на 2-й улице Гастелло в Туле. Пожарные подразделения привлекались по повышенному номеру.

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