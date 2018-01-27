Источник: пострадавшая при взрыве газа под Волгоградом состояла на психиатрическом учете

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Хозяйка квартиры в городе Волжском под Волгоградом, где взорвался газ, состояла на психиатрическом учете. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Хозяйка квартиры, женщина 1982 года рождения, в квартире которой сегодня взорвался газ, состояла на психиатрическом учете. Она в момент ЧП находилась на кухне, с ожогами женщину доставили в больницу",- сказал собеседник агентства.

Женщина получила ожоги лица, кистей рук и дыхательных путей, ее состояние медики оценивают как некритическое, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения администрации региона.

"36-летняя женщина госпитализирована в горбольницу №1 Волжского, она получила 15% ожогов тела - кисти рук, лицо, дыхательные пути - первая и вторая степени ожогов, это наиболее легкие степени ожогов, состояние ее некритическое, пациентка получает всю необходимую помощь и лечение",- сказал представитель облздрава.

В областном главке МЧС сообщили, что в субботу в 17:49 мск поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина в Волжском произошел взрыв бытового газа без последующего горения и видимых обрушений. Ранее источник в экстренных служба сообщал, что взрыв произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажки.

По предварительным данным, погибших нет, пострадала одна женщина. В настоящее время жильцы подъезда эвакуированы, решается, могут ли они вернуться в свои квартиры или будут ночевать в гостинице.